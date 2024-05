MÚSICA BOA

Silva lança álbum de inéditas e anuncia nova turnê; saiba quando será o show em Salvador

O repertório do mais novo disco de Silva conta com 16 faixas

Publicado em 24 de maio de 2024 às 11:10

Silva Crédito: Divulgação

O cantor e compositor Silva, que acaba de lançar o álbum de inéditas “Encantado”, vai circular o Brasil com a turnê do seu mais novo projeto. Em Salvador, o show acontece no dia 11 de outubro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Também estão confirmadas apresentações em Vila Velha, Belém, São Paulo, Curitiba, Aracaju, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Brasília.

O repertório do mais novo disco de Silva conta com 16 faixas, incluindo parcerias com nomes como Jorge Drexler, na canção em espanhol “Recomenzar”, e Leci Brandão, em “Amanhã de manhã”.