FRIENDS

Silvanno Salles anuncia feat com Rodriguinho após cantor pedir desculpas

Pagodeiro insinuou que ninguém conhecia o artista de arrocha

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de abril de 2024 às 15:55

Silvano Salles e Rodriguinho Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um dos maiores nomes do arrocha, Silvanno Salles anunciou que vai gravar uma música com Rodriguinho, ex-BBB 24, depois de ter sido ‘criticado’ pelo artista no reality da Globo. Segundo Silvanno, Rodriguinho entrou em contato e pediu desculpas por suas falas. Os dois combinaram uma colaboração, segundo revelou o baiano nesta segunda-feira (15), em uma entrevista no programa Band Mulher.

No BBB24, o participante baiano Davi Brito, favorito a levar o prêmio, disse que gostava de Silvanno Salles e um comentário de Rodriguinho sobre Silvanno desagradou fãs do cantor. Em uma conversa com Yasmin Brunet, Giovanna Pitel e MC Binn, o pagodeiro ex-Os Travessos insinuou que ninguém conhecia o artista de arrocha.

“Ontem, ele [Davi] estava pedindo Silvanno Salles. ‘Não vem ninguém que eu gosto’”, ironizou Rodriguinho. “Eu gosto de Silvanno Salles”, rebateu Pitel. Rodriguinho, então, deu a entender que o cantor só era conhecido no Nordeste e por mais ninguém. “Tudo bem, mas vocês de lá [do Nordeste]. Entendeu o que estou dizendo?”, disse Rodriguinho.

Nem só no Nordeste: Will Smith compartilha música de Silvanno

O ator norte-americano Will Smith, famoso pelo seu papel em ‘Um maluco no pedaço’, fez um post no Instagram, na quarta-feira, 10 de abril, que levou os baianos à loucura. O artista usou uma música interpretada por Silvanno Salles na publicação de duas fotos de família. Os registros trazem um antes e depois ao lado de parentes, aos quais Will embalou com a faixa ‘Romance‘.

“Oxe, explodiu”, comentou Léo Santana. “Silvano Salles, the lover singer’, brincou o humorista João Pimenta. “Fala agora, Rodriguinho, fala”, publicou uma usuária. “A música aleatória na foto de família”, riu mais um.