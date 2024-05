Simone Mendes comemora compra de jatinho particular: 'Mais descanso'

Baiana e um dos maiores nomes do sertanejo atual, Simone Mendes falou sobre a compra de um jatinho particular e como a aquisição desse bem tem interferência no seu dia a dia. Ao ser questionada sobre se ela ainda teria algum sonho para conquistar, a cantora disse que tinha, porém havia realizado naquele dia. “Eu tinha, mas realizou hoje. Eu comprei uma asa dura (avião)”, disse Simone aos risos.