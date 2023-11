Simony mostra crescimento do cabelo após remissão do câncer

A cantora Simony, de 47 anos, está feliz com os cabelos crescendo após a remissão do câncer. Ela, que estava usando próteses capilares, mostrou aos seguidores que os fios estão criando força. "Fui essa semana fazer manutenção do mega e resolvi mostrar para vocês meu cabelinho. Olha aí como já cresceu!!! Vamos vivendo um dia de cada vez. Nós adaptando, nos respeitando. Sou sempre grata", disse na legenda da publicação.

Em julho deste ano, a cantora conversou com os seguidores e falou sobre a rotina de exames. No bate-papo, ela revelou que não tinha mais nada do câncer no corpo.