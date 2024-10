PROJETO RENOMADO

Sobrado dos anos 1950, casa de Rita Batista em Salvador leva prêmio nacional de arquitetura e design

O projeto do sobrado dos anos 1950 onde, hoje, mora a jornalista e apresentadora Rita Batista, em Salvador, conquistou o prêmio da Revista Casa e Jardim na categoria Brasilidades, na noite desta segunda-feira (30). O imóvel, no bairro dos Barris, teve sua reforma assinada pelo escritório NR Arquitetura, dos arquitetos Naissa Vieiralves e Roberto Leal Neto, e concorria contra outros dois projetos.

O projeto ganhou notoriedade nacional, entre outros fatores, pelo apelo estético, ao misturar, na decoração, escultura de Mário Cravo com tapeçaria de Kennedy Bahia, com toques de contemporaneidade do desenho de Tárcio no muro e detalhes como a maquete de papel do Forte São Marcelo.