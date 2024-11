75 ANOS

Som Brasil homenageia Djavan com entrevista exclusiva e performance de seus maiores sucessos

Especial é conduzido por Pedro Bial e será exibido nesta quarta (13), após ‘Mania de Você’

O especial traz entrevista exclusiva, conduzida por Pedro Bial, e apresentações musicais de alguns dos grandes hits de Djavan. A conversa com o apresentador proporciona aos telespectadores e fãs conhecerem, de forma profunda e bastante íntima, a história de vida do cantor: a conexão com a música desde a infância, vinda, principalmente, por meio de sua mãe; a ausência de relação com o pai; a aposta de que ele se tornaria um grande jogador de futebol; como e quando iniciou na composição; e outras passagens e depoimentos inéditos.