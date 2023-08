Suposta pivô da separação de Bella e Cabelinho ganha 300 mil seguidores

A jovem apontada como pivô da separação de MC Cabelinho e Bella Campos, conhecida como Duda Mehdef, fez do limão uma limonada. Isso porque, desde a exposição da suposta traição, a estudante de direito ganhou muitos seguidores. Conforme a plataforma Crowdtangle, ferramenta de informações públicas da Meta, a loira conseguiu ganhar mais de 300 mil seguidores no Instagram, quase 1 mil % na rede social.

Ela chegou a desativar a conta principal depois que Bella Campos anunciou o fim do relacionamento, mas a procura pela jovem continuou crescendo.

No dia 23, Duda tinha 33 mil, saltando para 316 mil no fim de semana que expôs a suposta relação íntima entre ela e o ex-ator da Globo, que fez a novela Vai na Fé.

Ao retornar para o Instagram, ela conseguiu somar mais de 336 mil seguidores. Com 23 anos, a jovem é torcedora do Atlético-MG, e mostra na web a vida pessoal, como viagens, encontros com amigas, além de exibir o corpo.