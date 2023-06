Suposto filho de Gugu quer sobrenome do apresentador e herança

Ricardo Rocha, homem de 48 anos que entrou na Justiça alegando ser filho de Gugu Liberato, quebrou o silêncio. Na primeira entrevista concedida após a suposta paternidade vir a público, ele revelou ao programa "Domingo Espetacular", da Record TV, que se arrepende de não ter procurado o apresentador em vida. Na conversa, ele contou que só soube da possibilidade de Gugu ser o seu pai quando tinha 10 anos de idade, através da própria mãe. "A princípio não acreditei, mas ela nunca teve dúvida de que ele era o meu pai. A minha mãe nunca quis ou pensou procurá-lo, mas sempre me cobrou por não ter feito isso", confessou, completando que apenas em 2017 criou coragem para procurar o apresentador.

"Quero ter o sobrenome Liberato na minha certidão. Não tenho como negar que não penso no dinheiro da herança. Se o DNA comprovar, tenho direito a uma parte, assim como os outros filhos", disse. “Nunca tive o objetivo de me dar bem materialmente. Meu objetivo é poder fazer o exame. Eu tenho os traços dele”, completou, contando o que pensa em fazer com o dinheiro: