'TÃO FOFO'

Surpresa especial: Benny Blanco revela detalhes do relacionamento com Selena Gomez

O produtor se declarou para a cantora e contou o que eles gostam de fazer juntos

Benny Blanco, produtor musical e namorado da cantora pop Selena Gomez deu detalhes da vida íntima do casal, revelando a todos a rotina do relacionamento dos dois. Em entrevista à revista People nesta segunda (11), o produtor contou ainda uma surpresa especial que Selena preparou para ele e o que o casal fez no Valentine 's Days.