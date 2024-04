VIAGEM DE CASAL

Taís Araujo e Lázaro Ramos tiram férias a dois e fazem rota dos direitos civis, nos EUA

Casados há 19 anos, os artistas vão fazer a ‘Rota dos Direitos Civis‘, que atravessa 15 estados do país

Após uma bateria de trabalhos engatilhados desde o ano passado, Lázaro Ramos, de 45 anos, está de férias. Para aproveitar os dias de descanso, ele e a esposa, Taís Araujo, de 45 anos, embarcam numa viagem a dois para os EUA. Casados há 19 anos, os artistas vão fazer a ‘Rota dos Direitos Civis‘, que atravessa 15 estados do país. Em entrevista à Quem, Taís deu detalhes do roteiro que teve início na quinta (11).

“Vamos sair por aí. Vai ser ótimo. Serão 20 dias juntos, só nós dois, sem as crianças”, ressaltou. Eles são pais de João Vicente, de 12 anos, e Maria Antônia, de 8.

Taís brinca que ela é a que se programa e faz questão de fazer planos e planilhas para as viagens. “Sou praticamente a Tia Estela. Faço tudo, promovo as coisas, sou uma chata na viagem”, contou aos risos sobre a personagem que ficou conhecida por popularizar pacotes turísticos no país.