Terceiro fã de Taylor Swift é encontrado morto no Rio; vítima sofreu mal súbito

Taylor Swift. Crédito: Redes sociais

Depois da morte de Ana Benevides dentro do estádio Nilton Santos na última sexta-feira (19), e o jovem turista Gabriel Mongenot, de 25 anos, que estava no Rio de Janeiro também para assistir ao show de Taylor Swift, morto com 23 facadas em Copacabana, um terceiro admirador da artista internacional foi encontrado morto.

Equipe do Corpo de Bombeiros atendeu um jovem de 23 anos que foi localizado sem vida no entorno do estádio, poucas horas antes do começo do show desta segunda-feira (20).

Conforme informações do Correio Braziliense, o fã foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas a equipe médica não conseguiu reanimá-lo. A principal suspeita é que o jovem tenha tido um mal súbito.

"A direção do Hospital Municipal Salgado Filho lamenta o ocorrido, e confirma que o paciente G.N.S. (23) foi encontrado pelos bombeiros inconsciente em parada cardiorrespiratória na Rua das Oficinas, no entorno do Engenhão, às 17h15. O paciente foi levado de ambulância para o hospital, que não conseguiu reverter o quadro e constatou o óbito", informa o comunicado.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, frisou aos seguidores no X, antigo Twitter, que não era para associar a morte do jovem com o show da cantora: "Antes que divulguem de forma equivocada, o óbito de ontem não tem qualquer relação com o evento. O paciente tinha problemas de saúde preexistentes".