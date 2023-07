Thiaguinho é processado por fãs após ‘experiência ruim' em show

O cantor Thiaguinho está sendo processado por um grupo de fãs após uma "experiência ruim" em um dos shows do músico. De acordo com o jornal O Globo, os fãs do cantor alegam problemas no evento, como superlotação e desorganização do bar.



Segundo o noticiário, o grupo entrou com um processo judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a equipe do músico e solicitou uma indenização de R$ 33.476,36



Os fãs detalham terem vivenciado um momento negativo durante o “Tardezinha”, show especial de Thiaguinho, ocorrido em abril deste ano no Rio de Janeiro.