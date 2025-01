Tomate e Filhos de Jorge lotam Parque da Cidade durante festival gratuito

CLIMA DE CARNAVAL

Esther Morais

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 18:36

O Parque da Cidade ficou lotado neste domingo (9), que contou com uma multidão no público. Todos foram curtir a programação da 3ª edição do Festival do Parque, que chegou ao seu segundo final de semana. Os portões do palco Concha precisaram ser fechados durante os shows de Tomate e Filhos de Jorge, grandes atrações do dia.

Tomate e Filhos de Jorge, que são os nomes que vão puxar o Bloco Fissura no carnaval de Salvador 2025, anteciparam o clima da folia baiana. O público curtiu os shows da própria arena, além do gramado (que contou com som e transmissão em telão montado pela produção do evento) e a “floresta”, nome popularmente dado à área verde que fica fora do gradil do palco Concha.

Filhos de Jorge se apresentaram durante a manhã. Liderada por Arthur Ramos, Dan Vasco e Papito Gomes, a banda contou com participação da cantora Joyce Alane e apresentou um repertório pra cima, como músicas já conhecidas pelo público, como “Vai que Cola” e “Xuxu”, além de novas canções, como “Faz Assim”, lançada em parceria com Léo Santana.

Já Tomate começou seu show por volta das 15h e seguiu até o sol se pôr do sol. O baiano, conhecido como um dos maiores puxadores de trio elétrico, trouxe um repertório eletrizante. Em cerca de duas horas, ele deu banho de mangueira no público, apresentou música nova e ainda contou a participação (por telefone) de Xanddy Harmonia.

Tio Paulinho e Ruan Santana também foram atrações do Festival do Parque neste domingo (19). No dia anterior, Vina Calmon, Batifun e Eric Assmar fizeram parte da programação gratuita do evento, que também conta com feira de economia criativa, praça de alimentação e apresentações culturais.

O encerramento da 3ª edição do Festival do Parque será no próximo final de semana. No sábado (25), Márcia Freire, Autorais e Pra Casar se apresentam no evento. Já o domingo (26) contará com Thiago Aquino, Bailinho de Quinta e Mamacita.