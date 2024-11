TEATRO

Torto Arado: O Musical ganha os palcos em São Paulo

Espetáculo dirigido por Elisio Lopes Junior fará apresentações a partir de 20 de novembro no Sesc 14 Bis

Tharsila Prates

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 14:42

Musical ficou em cartaz na capital baiana em setembro e outubro Crédito: Divulgação

A montagem baiana Torto Arado – O Musical, baseado livremente no best-seller de Itamar Vieira Junior, estreia no próximo dia 20, feriado da Consciência Negra, no Sesc 14 BIS, na capital paulista, após apresentações lotadas no Sesc Casa do Comércio, em Salvador.

Com direção-geral de Elisio Lopes Junior e dramaturgia de Aldri Anunciação e Fábio Espírito Santo, o espetáculo conta com 22 profissionais em cena (seis músicos e 16 atores) e cerca de duas horas de duração. A peça se divide em dois atos e – ao mergulhar na cultura popular brasileira e em um universo repleto de seres encantados - conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente de infância, e que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão baiano da Chapada Diamantina. Na adaptação teatral, a personagem de Donana, a avó das meninas, também protagoniza a cena.

Através do olhar das meninas, o público acessa um universo repleto de seres encantados e percorre o chão de barro do Brasil do interior. Um diálogo entre os atabaques da cultura afro-brasileira, a viola sertaneja, e os pífanos do Nordeste promovem a dança e a religiosidade no palco.

No elenco principal, estão a cantora e apresentadora Larissa Luz, que interpreta Bibiana, uma das heroínas da trama. Ao lado dela, a atriz, cantora, compositora e teatróloga Bárbara Sut viverá sua irmã, Belonísia. Juntas, darão vida às netas de Donana, papel interpretado por Lilian Valeska.