TRETA

Tuca Andrada ataca Gisele Bündchen por doações a vítimas de incêndios na Califórnia

Ator criticou modelo brasileira por campanha de ajuda nos EUA e gera debate

O ator Tuca Andrada polemizou ao criticar Gisele Bündchen por arrecadar fundos para as vítimas dos incêndios florestais na Califórnia, nos Estados Unidos. A modelo brasileira, que está grávida do terceiro filho, pediu doações aos seguidores por meio do Instagram, mas a iniciativa não agradou o artista.

Em resposta, Tuca Andrada compartilhou a notícia da campanha e disparou: “Vá à merda.” A publicação do ator provocou reações de seus seguidores, muitos dos quais concordaram com as críticas. “Gostaria de saber quanto foi doado pelos californianos para as enchentes no Rio Grande do Sul”, comentou um internauta. Outro completou: “Tem que pedir ajuda para Trump e Hollywood”.