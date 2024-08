MÚSICA

Turnê de Caetano e Bethânia será transformada em álbum e documentário

A turnê em Salvador tem show marcado no dia 30 de novembro

Iniciada na semana passada no Rio de Janeiro, a turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia, que percorrerá diversas cidades do Brasil, será transformada em um álbum e em documentário. A informação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que disse ainda não haver detalhes sobre quais dos espetáculos serão registrados.