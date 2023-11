“Um Vânia, de Tchekhov” volta a cartaz no Teatro SESC Casa do Comércio. Crédito: Diney Araújo/Divulgação

O espetáculo "Um Vânia, de Tchekhov" retorna aos palcos nos dias 24 e 25 de novembro, às 20h, e no dia 26, às 19h, no Teatro SESC Casa do Comércio em Salvador. Sob a direção de Gil Vicente Tavares os atores Alethea Novaes, Frank Menezes, Isadora Werneck, Marcelo Flores e Marcelo Praddo apresentam a versão do Teatro NU para a peça Tio Vânia, do russo Antón Tchekhov. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e na plataforma Sympla.

Em “Um Vânia, de Tchekhov” os atores do Teatro NU dão vida aos personagens principais de Tio Vânia, obra datada de 1897, destacando os cinco personagens centrais da trama. A obra retrata as cenas da vida do campo e as frustrações de uma decadente família na virada do século XIX para o XX, mostrando o cotidiano de amores não correspondidos e vidas não vividas. Segundo Gil Vicente, diretor da peça, “essa obra teatral é de uma beleza profunda. Trata da frustração dos sentimentos, da castração dos desejos, da impossibilidade da paixão. Temas eternamente atuais e poeticamente escritos por um dos maiores de todos”.

Ator Frank Menezes em "Uma Vânia, de Tchekhov". Crédito: Diney Araújo/Divulgação

O espetáculo é um projeto da Cia de Teatro da UFBA, em parceria com o Teatro NU. Sucesso de público e de crítica, a peça foi a grande vencedora do Prêmio Braskem de Teatro 2017, quando levou para casa as principais estatuetas: Melhor Espetáculo Adulto, Melhor Ator (Marcelo Praddo) e Melhor Direção (Gil Vicente Tavares). A peça volta aos palcos de Salvador após a curta passagem em 2023 pela Sala do Coro do TCA, em agosto e setembro, com sessões esgotadas.