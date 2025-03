variedades

4 formas de usar as piranhas nos cabelos

Veja como este acessório pode deixar o seu visual mais moderno

Publicado em 19 de março de 2025 às 18:07

As piranhas de cabelo voltaram à moda com novos formatos e estilos Crédito: Imagem: w10 | Shutterstock

As piranhas de cabelo, populares nos anos 90 e início dos anos 2000, voltaram à moda. Esse acessório tem conquistado espaço nos penteados modernos, com modificações originais e um toque retrô. Hoje, elas aparecem em diversos formatos e tamanhos, tornando-se um item indispensável no visual contemporâneo. >

Quem vivenciou essa época sabe que as piranhas eram mais do que apenas funcionais — elas eram uma forma de autoexpressão. De coques elegantes a cachos em cascata, elas retornam às tendências atuais, resgatando modelos clássicos e trazendo novas versões para atender aos mais variados estilos. >

“Pense em presilhas grandes e incrustadas de pérolas, grampos de metal minimalistas e até mesmo designs de vanguarda que funcionam como arte vestível. Essas interações modernas são perfeitas para adicionar um toque de glamour a qualquer penteado , seja um rabo de cavalo elegante, um coque bagunçado ou ondas soltas”, comenta Lotufo, hairstylist e embaixador da ProArt. >

Item versátil para os cabelos

Uma das razões pelas quais as piranhas de cabelo voltaram com tanta força é sua versatilidade. Elas podem ser usadas ​​para cima ou para baixo, tornando-as adequadas para tudo, desde um dia casual até um evento formal à noite. >

“Uma única piranha de cabelo mais expressiva pode elevar instantaneamente um visual simples, enquanto uma coleção de prendedores menores pode adicionar uma vibração divertida e boêmia. Além disso, elas são incrivelmente fáceis de usar, ​​sem técnicas ou ferramentas complicadas necessárias”, explica Lotufo. >

Formas de usar as piranhas

1. Meio rabo de cavalo

Este estilo atemporal ganha uma atualização moderna com uma única piranha grande prendendo a parte superior do seu cabelo. Opte por um modelo com detalhes intrincados ou um toque de cor para destacá-lo. >

2. Abordagem minimalista

Piranhas metálicas combinam com um visual mais discreto Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Para um visual mais discreto, use pequenas piranhas metálicas para prender seções do seu cabelo. Isso funciona particularmente bem com cabelos lisos ou cachos naturais e suaves. “Atualmente, existem modelos superfinos, com acabamento dourado e rose gold, que funcionam muito bem para esse tipo de look”, destaca Lotufo. >

3. Vibração boho

Canalize seu espírito livre espalhando uma variedade de pequenos prendedores por todo o seu cabelo. Misture e combine diferentes formas e cores para um visual divertido e eclético. >

4. Em destaque

Deixe a piranha ser o centro das atenções, usando-a para prender um coque normal ou baixo. Escolha um modelo com detalhes ousados ​​e atraentes para torná-lo o ponto focal do seu penteado. “Para quem ainda está insegura sobre usar uma piranha como acessório, eu recomendo um modelo da ProArt em forma de meia-lua branca, que dá um ar super chique ao mesmo tempo que é o centro das atenções”, ensina Lotufo. >

Por que amamos o retorno das piranhas de cabelo

O retorno das piranhas de cabelo é mais do que apenas uma tendência; é uma celebração da individualidade e da criatividade. “Em um mundo onde os padrões de beleza estão mudando constantemente, as piranhas de cabelo oferecem uma maneira simples, mas poderosa, de expressar o estilo pessoal. Elas nos lembram que, às vezes, os menores detalhes podem ter o maior impacto”, comenta Lotufo. >

Então, seja porque você está sentindo uma onda de nostalgia ou uma pessoa em busca de sua próxima obsessão por estilo, é hora de abraçar o renascimento desses acessórios! “Resgate suas antigas favoritas ou invista em alguns modelos novos — de qualquer forma, você certamente chamará a atenção com este produto chique e atemporal”, finaliza Lotufo. >