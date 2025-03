variedades

5 cuidados importantes com cães e gatos idosos

Veja como manter a saúde e a qualidade de vida do animal durante a terceira idade

As etapas da vida passam rapidamente para todos os seres, mas para cães e gatos a terceira idade chega de forma ainda mais acelerada. Os animais envelhecem até sete vezes mais rápido do que humanos, o que significa que, por volta dos oito anos, muitos animais de estimação já começam a enfrentar os desafios da velhice. Nesse período, eles necessitam de cuidados redobrados para garantir que suas necessidades sejam atendidas e que continuem a viver com qualidade. >

1. Como cuidar do animal idoso em casa

A principal preocupação ao cuidar de um pet idoso é com a mobilidade. Com o avanço da idade, a mobilidade dos cães e felinos diminui consideravelmente, exigindo uma adaptação no ambiente doméstico. “É importante garantir que o acesso à comida e água esteja na altura deles, sem a necessidade de subir degraus. Esses pequenos ajustes ajudam a melhorar a qualidade de vida do animal”, explica Mariana Caetano Teixeira. Além disso, é fundamental que o tutor esteja atento a sinais de perda de vitalidade, como dificuldades auditivas e visuais. >