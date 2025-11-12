Encontro das Pretas promove espaço de afeto e fortalecimento para mulheres negras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:01
No dia 23 de novembro de 2025 (domingo), das 9h às 14h, a Biblioteca Central do Estado da Bahia será palco da 3ª Edição do Encontro das Pretas, um evento que celebra a potência, a beleza e o protagonismo das mulheres negras.
Idealizado pelas criadoras baianas Vanessa Carvalho e Isabella Ismile, o Encontro das Pretas nasceu do desejo de criar um espaço acolhedor e inspirador — um movimento de reencontro com nossas raízes, histórias, afetos e potências. Mais do que um evento, o Encontro é um movimento de afirmação e fortalecimento coletivo: um lugar de protagonismo, onde a estética negra é exaltada, a autoestima nutrida e a existência celebrada com orgulho.
Nesta edição, o evento conta com o patrocínio das marcas Natura e Avon, que reafirmam seu compromisso com a valorização da beleza em toda a sua diversidade, fortalecendo a inclusão, a representatividade e o empoderamento feminino negro. Essa parceria reforça o propósito do Encontro: valorizar a diversidade e promover o autocuidado como forma de resistência e amor próprio.
Com o tema “Entre nós: afeto, beleza e cura”, a programação será composta por painéis de conversa, dinâmicas e momentos de autocuidado, reunindo criadoras de conteúdo, psicólogas, profissionais da área de saúde, jornalistas e pesquisadoras negras que, por meio de suas trajetórias e vivências, inspiram outras mulheres a se reconhecerem e se fortalecerem.
O Encontro das Pretas é um movimento que nasce do afeto, da troca e do pertencimento. Acreditamos que, ao reunir mulheres negras em um mesmo espaço de escuta, aprendizado e celebração, plantamos sementes capazes de transformar estruturas sociais.
Serviço:
• Data: 23 de novembro de 2025
• Horário: 8h50 às 14h
• Local: Biblioteca Central do Estado da Bahia — R. Gen. Labatut, 27, Barris, Salvador - BA, 40070-100
• Entrada Social: 2 kg de alimento não perecível
(O link para retirada do ingresso será disponibilizado via Sympla.)
Com assessoria