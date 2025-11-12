NOVEMBRO NEGRO

Encontro das Pretas promove espaço de afeto e fortalecimento para mulheres negras

Com o tema “Entre nós: afeto, beleza e cura”, a 3ª edição do evento, apoiada por Natura e Avon, reúne profissionais e criadoras negras para inspirar novas trajetórias de autocuidado e resistência

Carmen Vasconcelos

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:01

3ª Edição do Encontro das Pretas celebra o protagonismo e a beleza das mulheres negras em Salvador Crédito: Divulgação

No dia 23 de novembro de 2025 (domingo), das 9h às 14h, a Biblioteca Central do Estado da Bahia será palco da 3ª Edição do Encontro das Pretas, um evento que celebra a potência, a beleza e o protagonismo das mulheres negras.

Idealizado pelas criadoras baianas Vanessa Carvalho e Isabella Ismile, o Encontro das Pretas nasceu do desejo de criar um espaço acolhedor e inspirador — um movimento de reencontro com nossas raízes, histórias, afetos e potências. Mais do que um evento, o Encontro é um movimento de afirmação e fortalecimento coletivo: um lugar de protagonismo, onde a estética negra é exaltada, a autoestima nutrida e a existência celebrada com orgulho.

Nesta edição, o evento conta com o patrocínio das marcas Natura e Avon, que reafirmam seu compromisso com a valorização da beleza em toda a sua diversidade, fortalecendo a inclusão, a representatividade e o empoderamento feminino negro. Essa parceria reforça o propósito do Encontro: valorizar a diversidade e promover o autocuidado como forma de resistência e amor próprio.

Com o tema “Entre nós: afeto, beleza e cura”, a programação será composta por painéis de conversa, dinâmicas e momentos de autocuidado, reunindo criadoras de conteúdo, psicólogas, profissionais da área de saúde, jornalistas e pesquisadoras negras que, por meio de suas trajetórias e vivências, inspiram outras mulheres a se reconhecerem e se fortalecerem.

O Encontro das Pretas é um movimento que nasce do afeto, da troca e do pertencimento. Acreditamos que, ao reunir mulheres negras em um mesmo espaço de escuta, aprendizado e celebração, plantamos sementes capazes de transformar estruturas sociais.

Serviço:

• Data: 23 de novembro de 2025

• Horário: 8h50 às 14h

• Local: Biblioteca Central do Estado da Bahia — R. Gen. Labatut, 27, Barris, Salvador - BA, 40070-100

• Entrada Social: 2 kg de alimento não perecível

(O link para retirada do ingresso será disponibilizado via Sympla.)