CULTURA

Goethe-Institut seleciona estudantes de línguas da UFBA para bolsas de estágio na Residência Vila Sul

Parceria com o Instituto de Letras fortalece formação prática e intercâmbio cultural internacional

Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:40

A ação reforça o papel institucional de promover conexões internacionais e formação qualificada Crédito: Divulgação

O Goethe-Institut Salvador-Bahia selecionou estudantes de línguas estrangeiras da Universidade Federal da Bahia (UFBA) para bolsas de estágio em tradução na residência artística internacional Vila Sul. A iniciativa integra a cooperação com o Instituto de Letras da universidade, que atua diretamente na indicação e avaliação dos estudantes, fortalecendo a conexão entre formação acadêmica e prática profissional em um contexto internacional.

Ao todo, 32 candidatos com nível adequado de proficiência em idiomas estrangeiros foram aprovados na triagem inicial e seguem agora para a etapa final, que definirá os dez bolsistas que irão atuar diretamente com artistas internacionais em Salvador. O Goethe-Institut oferece bolsa mensal com valores alinhados às bolsas de monitoria da universidade.

Com duração de dois meses, o estágio tem carga horária de até 20 horas semanais, organizada de forma flexível conforme as demandas dos artistas residentes. Cada participante selecionado acompanha um artista que não fala português, atuando como intérprete e facilitador de comunicação, contribuindo para a integração desses profissionais à cena cultural de Salvador.

A parceria, iniciada em 2023 por meio de um acordo entre o Goethe-Institut Salvador-Bahia e a Reitoria da UFBA, foi estruturada em conjunto com o Instituto de Letras para atender tanto às necessidades da residência quanto à formação prática dos estudantes. Ao longo do programa, os bolsistas exercitam o domínio de idiomas como inglês, francês e alemão em situações reais, ao mesmo tempo em que ampliam seu repertório cultural a partir do contato com artistas de países da África, Ásia e Europa.

Além da vivência linguística, o estágio proporciona uma imersão em contextos culturais diversos, envolvendo discussões sobre arte, interculturalidade e questões sociais e políticas contemporâneas. Os estudantes são selecionados a partir de avaliação dos colegiados dos cursos de línguas estrangeiras da UFBA, seguida de análise de perfil pelo Goethe-Institut, considerando não apenas o domínio do idioma, mas também o interesse pela cena artística e cultural local.

Para o diretor de operações da Residência Vila, Leonel Henckes, a ação reforça o papel institucional de promover conexões internacionais e formação qualificada. Essa cooperação nasce de uma necessidade concreta da residência, que é a comunicação entre artistas internacionais e a cena local, mas vai além. Criamos um modelo em que todos ganham: os artistas conseguem se integrar melhor à cidade e os estudantes têm acesso a uma experiência prática, em um ambiente internacional, que fortalece sua formação acadêmica e amplia suas perspectivas profissionais”, afirma.