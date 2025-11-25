Acesse sua conta
Grito Pirata leva Carnaval de rua gratuito à Mouraria

Bloco homenageia as raízes do Carnaval de Salvador no Largo da Palma, unindo moradores, comerciantes e a comunidade em um projeto de revitalização

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:23

Evento resgata a memória do bloco Os Internacionais com marchinhas e percussão, fortalecendo a boemia no coração de Salvador
Evento resgata a memória do bloco Os Internacionais com marchinhas e percussão, fortalecendo a boemia no coração de Salvador Crédito: Divulgação

Salvador respira Carnaval antes da hora! No dia 29 de novembro, a partir das 15h, o bairro da Mouraria será tomado pelo movimento Grito Pirata 2025. A iniciativa visa resgatar a autêntica folia de rua no Largo da Palma e suas vias adjacentes, revivendo a essência dos antigos carnavais de bairro.

A festa é uma celebração e uma homenagem ao bloco Os Internacionais, que marcou época na Mouraria nas décadas de 1960 e 1970. O Grito Pirata nasceu exatamente da intenção de resgatar essa memória afetiva: o som de percussão e sopro conduzirá o público ao ritmo de marchinhas inesquecíveis e clássicos que fazem parte da história do bairro.

Organizado em parceria com os comerciantes e donos de bares locais, o movimento vai além da festa. É um projeto cultural com o compromisso de devolver a boemia, a vida e a tradição à Mouraria, fortalecendo a comunidade e o comércio da região.

Serviço
O quê: Grito Pirata 2025 (Folia de Carnaval antecipada)
Quando: 29 de novembro
Hora: A partir das 15h
Onde: Largo da Palma e ruas da Mouraria, Salvador.

Com assessoria

Carnaval

