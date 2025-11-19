Acesse sua conta
Pelourinho celebra o Dia da Consciência Negra com música e cultura afro-brasileira

Programação completa: OGANZADA, Samba Trator, Swing de Fora e mais

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:10

AFROLOGIA: evento gratuito no Pelourinho exalta ancestralidade e resistência
AFROLOGIA: evento gratuito no Pelourinho exalta ancestralidade e resistência. Na foto, OGANZADA Crédito: Divulgação

No dia 20 de novembro, o Pelourinho vai pulsar ancestralidade, representatividade, ritmo e resistência. O projeto AFROLOGIA, uma celebração potente em homenagem ao Dia da Consciência Negra, vai promover uma tarde com apresentações de nomes da música preta, a partir das 15h, na Praça das Artes.

Para exaltar a força da cultura afro-brasileira com muito samba e axé, os organizadores da edição do evento confirmaram show completo do grupo OGANZADA. O público também vai dançar com Germano (Grupo Ijexá da Bahia), Samba Trator, Swing de Fora, Caboquinho, Conexão Negra e outros.

O ingresso vale a doação de 1 kg de alimento não perecível (para ajudar uma instituição carente).

Com assessoria

Tags:

Novembro Negro

