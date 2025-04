variedades

Veja os acessórios de cabelo que voltaram às passarelas da SPFW

Presilhas e anéis aparecem para completar os looks marcantes

Portal Edicase

Publicado em 10 de abril de 2025 às 19:09

Os acessórios de cabelo voltaram à moda com novos formatos e estilos Crédito: Imagem: Alones | Shutterstock

Anéis aplicados em tranças e presilhas com vibe retrô são alguns dos acessórios de cabelo que roubaram a cena nas passarelas e prometem ser os queridinhos da temporada. O retorno dos elementos statement no styling capilar reafirma o protagonismo dos cabelos nas produções de beleza — com destaque para peças que misturam funcionalidade e estética de forma criativa e expressiva. >

Durante a 59ª edição da São Paulo Fashion Week, o desfile da marca mineira LED, realizado no dia 9 de abril, no shopping JK Iguatemi, trouxe à tona a força desses acessórios na construção de visuais contemporâneos com pegada nostálgica e street . >

Anéis de cabelo completaram o visual no desfile

Com a beleza assinada pelo Jacques Janine, tranças com anéis de cabelo e penteados com presilhas foram alguns dos destaques, evidenciando o poder da personalização nos fios. “A gente quis criar uma beleza que tivesse o brilho das telas de TV, mas com os pés no chão das ruas brasileiras. Os acessórios de cabelo trouxeram exatamente esse contraste: o pop, o prático, o glam . E tudo com muita personalidade”, explica Mauricio Pina, cabeleireiro e diretor artístico do Jacques Janine, responsável pelos cabelos do desfile. >

Os acessórios de cabelo marcaram presença nos desfiles da São Paulo Fashion Week 2025 Crédito: Imagem: Divulgação | Jacques Janine

Extensão da individualidade

A proposta, segundo o profissional, foi respeitar as texturas naturais dos cabelos e usar os acessórios como extensão da individualidade de cada modelo. “Além dos anéis, que aplicamos um a um em tranças bem marcadas, as presilhas Glam, da ProArt, trouxeram um toque de brilho e sofisticação aos penteados, combinando o glamour retrô dos anos 2000 com a estética atual e urbana do desfile”, reforça Mauricio Pina. >

A trend, que já vem sendo vista em street style internacionais e editoriais de beleza, ganha força no Brasil como reflexo de uma beleza mais ousada, personalizada e que celebra a autenticidade. Os acessórios de cabelo voltam ao centro das atenções não apenas como complemento, mas como peça-chave na expressão da identidade individual por meio dos fios. >