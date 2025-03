CHILIQUE

Vídeo: Danilo Gentili se irrita e tem ataque de fúria por conta de obras na rua de casa

Ele destruiu interdição e jogou cones para meio da via

Carol Neves

Publicado em 3 de março de 2025 às 08:53

Danilo Gentili teve dia de fúria Crédito: Reprodução

O apresentou Danilo Gentili protagonizou um episódio polêmico ao perder o controle em frente à sua casa, em São Paulo, durante uma discussão com trabalhadores de uma obra. No vídeo que circula pela internet, o apresentador aparece visivelmente irritado com a interdição da rua devido às reformas e começa a xingar os profissionais, chutando placas e jogando cones pela via. >

O vídeo mostra Gentili saindo de sua residência com uma camiseta preta, bermuda jeans e chinelo, e indo até a sinalização na rua. Com fúria, ele joga uma placa laranja e um cone para longe, enquanto um dos trabalhadores filma a cena. "Manda eles virem interditar eu (sic) da minha casa!", grita o apresentador. Em resposta, o homem que grava pergunta: "Quem é você?", ao que Gentili responde: "Eu sou um cara que está de saco cheio!" O áudio do vídeo fica incompreensível devido ao barulho de uma britadeira, mas o momento culmina com o apresentador fazendo o gesto de mostrar o dedo do meio para os trabalhadores. "Tá de saco cheio? Problema seu, rapaz!", retruca o homem.>

A obra está ligada ao clube privativo Soho House, que está instalado no Complexo Matarazzo, o mesmo do famoso Hotel Rosewood. O clube tem mensalidades de até R$ 10 mil.>

De acordo com o site Notícias da TV, do Uol, o apresentador tem outros motivos para estar estressado, já que estaria passando por um momento difícil no SBT. Fontes da publicação dizem que o "The Noite" já está sofrendo cortes. A expectativa é de que o programa passe por uma reformulação completa, o que pode resultar na perda de elementos essenciais como a banda Ultraje ao Rigor, que acompanha o apresentador desde o início, além da ausência de auditório. >