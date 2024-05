ARRECADAR FUNDOS

Violão de Marília Mendonça será rifado para ajudar atingidos no RS

Instrumento musical usado por Marília Mendonça irá contribuir na arrecadação de fundos para as vítimas das chuvas fortes no Rio Grande do Sul

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 7 de maio de 2024 às 17:28

Violão de Marília Mendonça vai contribuir na arrecadação de fundos para as vítimas das enchentes no RS Crédito: Reprodução

O violão usado por Marília Mendonça (1995-2021) será rifado para arrecadar fundos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS). Na segunda-feira (6), João Gustavo, irmão de Marília, anunciou em seu perfil no X (Twitter) que o valor total da rifa do item musical usado pela artista será revertido para o estado gaúcho.

“‘Ah, mas é a única recordação que o Léo tem’. Não, não é a única recordação que ele terá, o meu sobrinho irá crescer sabendo que ajudar as pessoas é muito mais importante do que se apegar em bens materiais”, afirmou João Gustavo ao rebater as críticas sobre a rifa do violão.

Um dos instrumentos musicais mais importantes na trajetória da cantora sertaneja, o item poderá ajudar os inúmeros atingidos pelas fortes chuvas ocorridas desde a última semana no RS. “Com a renda da rifa iremos comprar bastante água”, detalhou.

Nos comentários da publicação, fãs da Marília Mendonça apoiaram a decisão do irmão da artista, afirmando que, se estivesse viva, a cantora sertaneja faria o possível para ajudar as vítimas das chuvas.

Whindersson fará show beneficente pelas vítimas das chuvas no RS

Após pedir o Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, para realizar um show beneficente em prol das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul (RS), Whindersson Nunes anunciou que fará uma apresentação em Fortaleza.

Em publicação no seu perfil do X (Twitter) nesta segunda-feira, 6, o humorista piauiense detalhou que o evento na Capital irá ocorrer no dia 25 de maio, um sábado, no Estádio Presidente Vargas (PV).

Na ocasião, o artista irá trazer a apresentação de comédia “Efeito Borboleta”. Informações sobre venda dos ingressos e valores não foram informados até o momento.