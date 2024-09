ALERTA FOFURA

Virginia Fonseca encanta o público com ensaio ‘newborn’ do caçula: ‘Não sei qual ficou mais fofa’

A influenciadora Virginia Fonseca encantou o público nesta quarta-feira (18) ao compartilhar imagens pra lá de fofas de José Leonardo, seu caçula com o cantor Zé Felipe. O pequeno, que é o terceiro filho do casal, nasceu no último dia 8 de setembro, em Goiânia.