Virgínia Fonseca posta vídeo inédito do filho

Virginia Fonseca divulgou nesta segunda-feira (9) um vídeo do nascimento feito na maternidade após o nascimento do seu filho caçula, José Leonardo, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe. Nas imagens, é possível ver as outras filhas do casal, Maria Flor e Maria Alice, conhecendo e empolgadas com a chegada do irmão mais novo. Margareth Serrão, mãe da influenciadora, também aparece paparicando o neto na gravação.