CASAL

Wanessa Camargo diz que Dado Dolabella se tornou outro homem: 'Me reapaixonei'

O casal oficializou o retorno do relacionamento em 2022

Wanessa Camargo comentou sobre a retomada do relacionamento com Dado Dolabella, de 44 anos, após 20 anos separados. Em entrevista à Quem, a cantora, de 41 anos, revelou que o novo estilo de vida do ator foi um dos fatores que os reaproximaram. Segundo Wanessa, Dado se transformou em uma pessoa completamente diferente, o que a fez se apaixonar novamente. Os dois oficializaram o retorno do relacionamento em 2022.

"É uma mudança interna muito grande. O Dado passou por muitos desafios na vida dele e vi essa vontade dele de mudar quando a gente se reencontrou. Isso nos conectou. Ele não era mais aquele menino que estava começando a carreira, deslumbrado com tudo... Ele é outro homem. Me reapaixonei novamente por esse homem que vi, transformado após tudo o que ele passou", contou.

A ex-participante do Big Brother Brasil, que foi casada com Marcus Buaiz e tem dois filhos com o empresário, destacou que o cuidado com as hortas, hábito novo de Dado, a surpreendeu e encantou. Ela também citou a calma do companheiro, que se dedica a práticas como retiros espirituais, meditação e ioga.