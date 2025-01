PÔR DO SOM

Rachel Reis apresenta nova música com Daniela Mercury e celebra parceria: "Me sentindo chique"

Evento ocorreu às 16h30, na Barra

Vitor Rocha

Publicado em 1 de janeiro de 2025 às 21:16

Daniela Mercury e Rachel Reis Crédito: Governo da Bahia

A edição de 25 anos do “Pôr do Som” também trouxe o frescor dos novos lançamentos de Daniela Mercury. O evento, realizado nesta quarta-feira (1º), no Largo do Farol da Barra, em celebração aos 40 anos da axé music, contou com uma apresentação da música “Meu Corpo Treme”, uma recente parceria da Rainha Má com Rachel Reis. Animada com a colaboração, Rachel celebrou a canção e expressou sua admiração por Daniela.

"Estou me sentindo podre de chique. Daniela é maravilhosa, eu não acreditei quando ela me chamou para fazer a música e não acredito que ela já foi lançada. Me mandaram uma mensagem dizendo que ela queria jantar comigo. Cheguei lá e tive essa surpresa de ela querer fazer. Ela mostrou a letra dela e eu disse: ‘Linda, bora’", explicou.

O público presente na Barra para acompanhar as atrações do Pôr do Som também foi contagiado pela música, que promete para o início de 2025. Estudante de Estatística na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o soteropolitano Henrique Silva se surpreendeu com a canção e se interessou por mais trabalhos de Rachel.