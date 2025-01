CELEBRIDADES

Wanessa elogia papel de Dado Dolabella como padrasto e descarta novos filhos

Cantora destaca a relação familiar com o namorado e diz que amor “sempre vence no final”

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 11:09

Entre momentos de idas e vindas, Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão vivendo uma fase de harmonia e cumplicidade no relacionamento. A cantora exaltou o companheiro, enfatizando seu papel como padrasto na criação dos filhos e a relação construída entre as famílias, em declaração durante entrevista à revista Quem.

“O Dado é muito calmo. Enquanto estou enlouquecida e estressada com alguma coisa, ele está em uma calma… Ele me ajuda muito com as crianças, que estão numa fase de adolescência. Tem aquelas coisas: ‘Mãe, você não entende, você não é homem’. E ele me ajuda bastante”, afirmou.

Wanessa é mãe de José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10, do seu casamento com Marcus Buaiz. Já Dado é pai de João Valentim, de 15 anos, Eduardo, de 15, e Ana Flor, de 13.

O casal, que reatou há dois anos e meio após 18 anos separados, lida com uma rotina movimentada em casa. “Vocês não têm noção do que esses cinco dão trabalho (risos). São três do lado dele e dois do meu. Quatro meninos e uma menina, na fase da adolescência, que é a fase que dá mais trabalho. Eles estão demandando outras coisas, mas a gente está amando. Tem os dois cachorros também”, contou a cantora.

Wanessa, que chegou a se separar brevemente de Dado após deixar o Big Brother Brasil 24, acredita que a base da relação está no esforço mútuo para unir as famílias. “O amor está vencendo. Sempre vence no final. A gente está feliz, construindo [uma história] com as nossas famílias”, destacou.