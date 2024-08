SALVADOR

Xamã se apresentará na Concha Acústica em novembro

O rapper Xamã está prestes a desembarcar em Salvador com sua aguardada turnê, que marca o lançamento de um disco inédito. A apresentação, de acordo com informações exclusivas do Alô Alô Bahia, acontecerá na Concha Acústica, no dia 16 de novembro.