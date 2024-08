FENÔMENO DA INTERNET

Dos Rosa reúne cerca de 5 mil pessoas na Concha Acústica do TCA

Grupo apresentou espetáculo 'Dos Rosa em: Multiverso dos Elementos' neste domingo (25)

Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 21:59

Grupo Dos Rosa em apresentação da turnê Crédito: Pl4yce/Divulgação

Quem passou em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, por volta das 17h deste domingo (26) observou um movimento diferente. Bonés, camisetas coloridas, faixas e uma multidão de crianças e adolescentes com cabelo cor de rosa sinalizaram a estreia de um fenômeno da internet em Salvador: o espetáculo 'Dos Rosa em: Multiverso dos Elementos', produção que mistura comédia, aventura e suspense feita especialmente para o público infantil.

Diretamente de Minas Gerais para a Concha Acústica do TCA, o espetáculo reuniu cerca de 5 mil pessoas – entre crianças, adolescentes e responsáveis. O show foi o terceiro da turnê da turma, que é sucesso no canal Emilly Vick no Youtube. Ao todo, são 18,7 milhões de inscritos. A turma é composta pela própria Emilly Vick e ainda conta com mais quatro integrantes: Leozinho, Katlen, Void e Robson.

Fazem parte do espetáculo as gincanas, palhaçadas e músicas aos moldes do que é apresentado na plataforma digital, inclusive as brincadeiras relacionadas ao bebê Davi, filho de Katlen. No show, o grupo sofre uma transformação quando cinco elementos que os definem – estrela, lâmpada, foguete, raio e ratinha – são desestabilizados.

A consequência disso é a seguinte: Emilly Vick é transportada para um universo alternativo, onde seus amigos trocam de personalidades e, para piorar, seu amado sobrinho Davi não existe. Ela encara uma versão de sim mesma que é contrária aos canais do YouTube. A mudança de ‘universo’ é um sucesso entre as crianças, que quando não estão gargalhando, cantam.

O sucesso é tão grande que fez a vendedora Adriana Ferreira, 29 anos, sair de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), para realizar o sonho dos dois filhos, Liz e Gael, de sete e três anos, respectivamente. Para chegar ao Campo Grande minutos antes da apresentação começar, o trio saiu da cidade natal às 15h30. “Eles assistem todos os dias. Dançam, cantam, fazem tudo. Eu tinha prometido, há uns meses, que eu iria trazê-los, mas não esperava que iria ser tão rápido”, disse.

Segundo Adriana, quem a informou sobre o show foi a própria Liz. “Ela, assistindo, me perguntou ‘mãe, Salvador não é o lugar aonde a gente vai para o shopping?’ Ai eu tive que vir”, contou. A pequena, vestida com uma camiseta rosa e com um ‘tererê’ da mesma cor, esbanjava alegria. “O que mais gosto deles são as blusinhas e a cor do cabelo. Todos são meus favoritos, mas estou vestindo rosa porque a líder veste rosa”, disse.

A líder a qual Liz se refere é justamente Emilly Vick, a maior youtuber feminina do Brasil atualmente e CEO do Dos Rosa. Em 2023, ela foi destaque no top 4 da lista de Creators do YouTube. O grupo acumula mais de meio bilhão de visualizações mensais no canal, lançando novos episódios diários, cheios de cores e diversão. A turnê Multiverso dos Elementos já passou por São Paulo, Belém e Manaus.

Para se sentir parte do grupo, a pequena Elen Pereira, 5, pintou os cabelos de vermelho. A ideia era tonalizá-los com um rosa pink, idêntico ao de Emilly Vick. “Eu assisto eles pelo Tik Tok e gosto muito dela (Emilly Vick). Depois, eu coloquei no YouTube e descobri que ia ter o show”, disse. E foi assim que a mãe, a autônoma Suelen Pereira, 31, soube da apresentação. “Ela ficou para vir, não nem que eu que vi, foi ela. Assim que lançou, eu comprei os bilhetes. Ela está aqui com o coração disparado”, contou.

Em Salvador, o projeto é idealizado pela produtora Atitude Entretenimento. “Estamos felizes em trazer a turma Dos Rosa para Salvador, pois sabemos do carinho da legião dos fãs locais. Reflexo disso é o sucesso de público que conseguimos trazer e engajar nas redes sociais em torno do evento. Esse é apenas mais um dos shows destinados ao público infantil que a Atitude Entretenimento trouxe, pois sabemos o quanto precisamos de mais eventos desse segmento na cidade”, afirmou Paulo Henrique Silva, produtor executivo da Atitude.