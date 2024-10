CRIME

Youtuber Monark é condenado a 1 ano de prisão por injúria

O crime aconteceu em 2023 durante um podcast apresentado pelo influenciador na plataforma Rumble. Monark mantinha um canal no Youtube com mais de 3 milhões de seguidores, mas foi retirado da plataforma e proibido de monetizar desde 2022.

A condenação de um ano e dois meses de detenção foi decidida pela juíza Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal de São Paulo. Determinada no dia 3 de outubro, a decisão também obriga Monark ao pagamento de R$ 50 mil como indenização.

Denúncia criminal

Dino entrou com um processo contra o youtuber em 2023 por injúria e difamação após Monark ter publicado dois vídeos na plataforma Rumble, ofendendo o ministro. Os vídeos teriam sido postados nos dias 17 de maio e 22 de junho, com Monark reagindo a uma fala de Dino.

“É inequívoco que as frases por ele pronunciadas foram ofensivas à dignidade e ao decoro da vítima, bem assim que o acusado teve o dolo específico de injuriar o querelante, no que extrapolou o ânimo de mera crítica”, afirmou a magistrada em entrevista realizada ao G1 São Paulo.

Caso anterior

O youtuber Monark ficou conhecido pela população em geral por momento em que defendeu a criação de um partido nazista no Flow Podcast em 2022, hoje maior podcast do Brasil na plataforma.

As declarações durante entrevista com deputados federais causaram repúdio do público, da comunidade judaica e de instituições, e se tornaram alvo de uma investigação da Procuradoria Geral da República e pelo Ministério Público Federal (MPF) para apurar se houve apologia ao nazismo.

O apresentador, à época, foi demitido do podcast e teve suas redes sociais retiradas do ar. Proibido de monetizar vídeos no YouTube e fora do Flow Podcast, o influenciador sinalizou a migração para o Rumble, onde proferiu as ofensas que geraram sua condenação.