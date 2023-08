Zé Felipe revela arrependimento após fazer rap para defender Virginia

O cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, revelou que se arrependeu de ter feito o rap para defender a esposa, Virginia Fonseca, após treta com o jornalista Evaristo Costa, em abril deste ano. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, na madrugada desta terça-feira (29), o casal comentou que sofreu críticas em relação à música, principalmente o cantor, que saiu em defesa da companheira.

"Peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virginia. Ela sempre no corre, trampando a mil. Sempre apanhando, mas nunca caiu".