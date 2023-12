Zé Neto aparece pela primeira vez após acidente: 'Estou aqui'

O cantor Zé Neto, que faz dupla com o sertanejo Cristiano, apareceu pela primeira vez após capotar o carro na BR-153, em Fronteira (MG)..



No vídeo feito pela esposa do cantor, a influenciadora digital Natália Toscano, Zé Neto aparece deitado na cama do quarto de enfermaria do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Ele agradeceu pelas orações dos fãs.



"Está inteiro, nosso milagre, nosso livramento. Já está dando trabalho, mas a gente quer agradecer", disse Natália.