PRETO ZEZÉ, HELDER BARBALHO E DANIELA MERCURY

Veja como foi o primeiro dia da terceira edição do Fórum ESG Salvador

A programação vai até a quinta-feira (23) e todas as palestras serão transmitidas ao vivo

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 18:46

A terceira edição do Fórum ESG Salvador começou nesta terça-feira (22) com a participação do prefeito de Salvador, Bruno Reis; o cofundador da Central Única das Favelas (CUFA) e presidente da CUFA RJ, Preto Zezé; o governador do Pará, Elder Barbalho e a cantora Daniela Mercury. A programação vai até a quinta-feira (23) e todas as palestras serão transmitidas ao vivo. Assista abaixo:

Durante os dois dias de evento, a programação terá debates em torno dos temas “Environmental, Social and Governance”, referenciando as questões ambientais, sociais e de governança coorporativa.

Com curadoria de Isaac Edington, presidente da Saltur, especialistas, executivos e autoridades estão entre os nomes confirmados na programação do evento realizado pelo Jornal Correio e o portal Alô Alô Bahia.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (22)

O credenciamento começa às 17h e a abertura terá início às 18h.

A primeira palestra “Avanços ESG da Primeira Capital do Brasil” começa às 18h10 e terá a presença do prefeito Bruno Reis.

Seguido da palestra “Favela é Potência” às 18h30 com participação do Cofundador da CUFA e Presidente da CUFA RJ, Preto Zezé.

Às 19h, o governador do Pará e anfitrião da COP30 no Brasil, Helder Barbalho, falará sobre os “Desafios da Amazônia, Oportunidades para o Brasil e Importância Estratégica da Agenda Ambiental, no Âmbito da COP30”.

O primeiro dia do evento será finalizado com uma palestra às 19h30 sobre “Como a Indústria Cultural pode influenciar a proteção do clima” ministrada pela artista Daniela Mercury e um coquetel de encerramento às 20h.

Quinta-feira (23)

O credenciamento começa às 8h e será seguido da abertura às 9h.

A primeira palestra do dia “O ser humano e a transformação digital” acontece às 9h20 com o palestrante e escritor best-seller, Andrea Iorio.

Às 10h, o painel sobre “Integração de Práticas ESG nas Estratégias Corporativas” será mediado por Isaac Edington, presidente da Saltur, e terá a presença do advogado, escritor, consultor especialista em ESG, Augusto Cruz; da gerente de SSMA da JMC Pan American Silver, Enilda Maranhão e do VP de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen, Marcelo Lyra.

Às 10h40, terá uma palestra sobre “Marcas, propósito e impacto” realizada pela Helena Bertho, executiva Global de Diversidade e Inclusão.

Às 11h10, terá uma palestra sobre “MUDANÇAS CLIMÁTICAS: ACORDOS, CAMINHOS E DESAFIOS” realizada pelo VP do Conselho de Sustentabilidade da FIEB e membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado da Bahia (CEPRAM), Jorge Cajazeira.

Às 11h40, o painel sobre “Impacto social, economia circular, políticas de redução de resíduos” será mediado por Donaldson Gomes, editor e colunista do jornal Correio e apresentador do programa Política & Economia, e terá a presença do empresário e consultor na área de turismo e sustentabilidade, André Sá; da especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal e Secretária de Fazenda do Município de Salvador, Giovanna Victer; da comunicadora, palestrante e escritora, Leana Mattei e do arquiteto e artista visual, fundador da Arquivo, Pedro Alban.

O intervalo para o almoço acontecerá das 12h10 às 14h.

Às 14h10, o painel sobre “Tecnologias emergentes para a sustentabilidade, inovação e soluções” será mediado por Lucas Reis, fundador da Zygon e diretor de Assuntos Governamentais do IAB Brasil, e terá a presença do VP de Sustentabilidade Bracell, Marcio Nappo; da empreendedora social premiada pela ONU, Anna Luísa Beserra; da diretora de Gente, Gestão e Cultura da companhia da Moura Dubeux, Maria Lúcia Dubeux e do diretor de Tecnologia e Inovação do SENAI CIMATEC na Bahia, Luis Breda.

Às 15h, o painel sobre “Diversidade, Equidade E Inclusão (DEI)” será mediado pela escritora e colunista do CORREIO, Mariana Paiva e terá a presença da co-fundadora da startup de impacto social Instituto AB, Amanda Brito Orleans; da editora chefe do Jornal Correio, Linda Bezerra; do presidente do Conselho de Administração do Grupo Aliança da Bahia, Rodrigo Accioly e da administradora, psicóloga, premiada pela Young Leader, Líder de Diversidade e Inclusão na Swap e Linkedin Top Voice, Vitor Martins.

Às 15h50, o painel sobre “Inteligência Artificial e o impacto na sociedade” será mediado por Isaac Edington, presidente da Saltur, e terá a presença da cientista de dados e líder do mapa educação, Amanda Lins; do executivo líder de cyber e soluções tecnológicas, Daniel Tupinambá; do co-fundador e diretor de Operações da Startup Hive Visão Computacional, Elisandro Lima e do fundador da Zygon e Diretor de Assuntos Governamentais do IAB Brasil, Lucas Reis.

Às 16h40, terá o painel sobre “Cases” mediado pelo presidente da Saltur, Isaac Edington. O Case Salvador Shopping será apresentado pela gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal. O Case Startei será apresentado pelo sócio da STARTEI, Hub de Inovação, Paulo Henrique Oliveira. O Case Sebrae será apresentado pela professora da rede municipal de Salvador e São Francisco do Conde, finalista do Prêmio Educador Transformador do Sebrae, Bianca Barreto. O Case OR – ESG será apresentado pelo Diretor Superintendente da OR na Bahia, Daniel Sampaio.

A última palestra do dia será feita por Paula Harraca, autora e executiva referência na área, às 17h40 sobre “O poder transformador do ESG”.

O encerramento está marcado para às 18h10.