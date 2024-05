Alô Alô

Diversidade, inclusão e mais: executiva trans de destaque na indústria criativa participará do ESG Fórum Salvador

Mulher transsexual e negra, Vitor Martins é uma das palestrantes do III ESG Fórum Salvador

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de maio de 2024 às 05:00

Uma das pessoas negras de maior destaque da indústria criativa no Brasil, executiva trans Vitor Martins participa do ESG Fórum Salvador Crédito: Divulgação

Mulher transsexual e negra, Vitor Martins usou os estudos como "válvula de escape" para uma realidade cercada de preconceitos e, hoje, é referência para jovens LGBTQIA+. Psicóloga formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, ela vem a capital baiana na próxima semana por um motivo especial – será uma das palestrantes do principal evento de ESG do Nordeste, o III ESG Fórum Salvador, promovido pelo CORREIO e Alô Alô Bahia.

A profissional vai compartilhar sua expertise no painel “Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI)”, que integra a programação do evento, na tarde do próximo dia 23. Em sua companhia estarão Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO, Rodrigo Accioly, presidente do Conselho de Administração do Grupo Aliança da Bahia, e Amanda Brito Orleans, cofundadora da startup de impacto social Instituto AB. A mediação será da escritora Mariana Paiva, idealizadora da Consultoria de Diversidade, Equidade e Inclusão AWÁ Cultura Gente e colunista do Correio.

Vitor tem apoiado empresas a construir um posicionamento de marca mais diverso e inclusivo, implementar planos de igualdade racial, estruturar grupos de diversidade e construir programas de educação para empresas de vários segmentos e portes.

“É importante pensar a diversidade e inclusão como um ativo valioso, que não só transforma as organizações, mas também as pessoas e a sociedade. E, como sempre digo, diversidade e inclusão precisam sair do discurso, precisamos colocar em prática. Só palavras não mudam as estruturas”, afirmou em matéria ao Alô Alô Bahia.

Administradora pela Fundação Getúlio Vargas/SOCIESC e Mestranda em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, uma das raras executivas trans do país, Vitor Martins tem um currículo recheado de conquistas: premiada pela Young Leader, líder de Diversidade e Inclusão na Swap e LinkedIn Top Voice, é reconhecida como uma das pessoas negras mais expoentes da indústria criativa no Brasil e atualmente possui um dos 10 perfis LGBTQIA+ mais seguidos do LinkedIn e um dos 20 mais relevantes sobre diversidade e inclusão na mesma plataforma. Também foi reconhecida pela Forbes como um dos principais perfis intraempreendedores e inovadores da comunidade LGBTQIA+.

“Eu não sou a pessoa que acredita que a educação que a gente tem faz todo mundo virar ‘Beyonces’ da vida. Tem muita gente com doutorado que está desempregado. Mas, no meu caso, a educação foi minha válvula de escape”, revelou em entrevista recente.

Maior evento de ESG do Nordeste, o fórum será promovido no Porto Salvador, nos dias 22 (para convidados) e 23 (inscrições gratuitas no site https://oferta.correio24horas.com.br/iii-esg-forum-salvador).