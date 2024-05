CONFIRA

Divulgada programação completa do III Fórum ESG Salvador

Evento está marcado para os dias 22 e 23 de maio no Porto Salvador

Publicado em 13 de maio de 2024 às 15:43

Fórum ESG Salvador 2024 Crédito: Divulgação

Marcada para os dias 22 e 23 de maio, a terceira edição do Fórum ESG Salvador teve a programação completa divulgada. Durante os dois dias, o evento terá debates em torno dos temas “Environmental, Social and Governance”, referenciando as questões ambientais, sociais e de governança coorporativa. As incrições já estão abertas.

Durante a abertura no dia 22 de maio, onde o evento, que ocorrerá no Porto Salvador, será apenas para convidados, teremos a presença de importantes nomes que representam os pilares do evento, com o prefeito de Salvador, Bruno Reis; o cofundador da Central Única das Favelas (CUFA) e presidente da CUFA RJ, Preto Zezé; o governador do Pará, Elder Barbalho e a cantora Daniela Mercury.

Com curadoria de Isaac Edington, presidente da Saltur, especialistas, executivos e autoridades estão entre os nomes confirmados na programação do evento realizado pelo Jornal Correio e o portal Alô Alô Bahia. A programação completa e o local para fazer as inscrições estão disponíveis no site do Fórum (https://oferta.correio24horas.com.br/iii-esg-forum-salvador).

Com o objetivo de tornar os setores privado, público e a sociedade civil mais engajados com os propósitos levantados pela sigla ESG, durante o Fórum eles terão a oportunidade de discutir sobre como diversificar setores da sociedade para atingir este resultado. Além de fortalecer e disseminar o conceito de que é possível fazer negócios de forma sustentável em toda a cadeia produtiva, desde os micros e pequenos empreendedores até as grandes empresas.

O segundo dia de evento será aberto para o público que se inscreveu pela internet e as discussões acontecerão com base em temas, como “O Ser Humano e a Transformação Digital”, “Integração de Práticas ESG nas Estratégias Corporativas”, “Mudanças Climáticas: Acordos, Caminhos e Desafios”, “Impacto Social, Economia Circular, Políticas de Redução de Resíduos”, “Tecnologias Emergentes para a Sustentabilidade, Inovação e Soluções”, “Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI)”, “Inteligência Artificial e o Impacto na Sociedade” e o “Case Salvador Shopping”.

Todas as palestras serão transmitidas ao vivo durante os dois dias do Fórum ESG Salvador.

Confira a programação:

III ESG Fórum Salvador

Local: Porto Salvador

Programação 22/05/2024

17h00 - Credenciamento

18h00 - Abertura

18h10 - Abertura do evento – Prefeito Bruno Reis - Tema: Avanços ESG da Primeira Capital do Brasil

18h30 – Palestra com Preto Zezé, Empresário e Presidente Nacional da Cufa – Tema: Favela é Potência

19h00 – Palestra com Helder Barbalho, Governador do Para – Tema: Desafios da Amazônia, oportunidades para o Brasil e importância estratégica da agenda ambiental, no âmbito da COP30.

19h30 às 20h00 – Daniela Mercury, artista com 40 anos de carreira e luta pelos direitos humanos.

20h00 – Coquetel de encerramento

Programação 23/05/2024

8h00 – Credenciamento

9h00 – Abertura

9h20 – Palestra O Ser Humano e a Transformação Digital – Andrea Iorio

10h00 – Painel Integração de Práticas ESG nas Estratégias Corporativas – Augusto Cruz, Advogado, Escritor, Consultor Especialista em ESG; Marcelo Lyra, VP de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen, Enilda Maranhão, Gerente de SSMA da JMC Pan American Silver. Mediação: Isaac Edington, Presidente da SALTUR

10h50 – Palestra Mudanças Climáticas : Acordos, Caminhos & Desafios – Jorge Cajazeira, VP do Conselho de Sustentabilidade da FIEB e membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado da Bahia (CEPRAM)

11h20 – Painel Impacto Social, Economia Circular, Políticas de redução de resíduos -Givanna Victer Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal e Secretária de Fazenda do Município de Salvador; Leana Mattei, Diretora da AGANJU, cofundadora do Best2All e Sócia-investidora da Incentiv. Mediação: Donaldson Gomes, Editor e colunista do Jornal Correio.

12h10 às 14h00 – Intervalo almoço

14h00 – Abertura MC

14h10 – Painel Tecnologias emergentes para a sustentabilidade, inovação e soluções – NOME A CONFIRMAR, representando o Grupo Solvi; NOME A CONFIRMAR, representando Moura Debeux; Anna Luísa Beserra, Empreendedora Social Premiada pela ONU, Defensora pelo Saneamento | Mit Innovator Under 35 | Forbes Under 30; Márcio Nappo – Vice Presidente de Sustentabilidade Bracell/ Maria Lúcia Dubeux, Diretora de Gente, Gestão e Cultura da companhia da Moura Dubeux. Mediação: Lucas Reis, Fundador da Zygon e Diretor de Assuntos Governamentais do IAB Brasil.

15h10 – Painel Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) – Amanda Brito Orleans, Co-fundadora da startup de impacto social Instituto AB; Linda Bezerra, editora-chefe do Jornal Correio; Rodrigo Accioly, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Aliança da Bahia; Vitor Martins, Administradora, Psicóloga, Premiada pela Young Leader, Líder de Diversidade e Inclusão na Swap e Linkedin Top Voice. Mediação: Mariana Paiva, Escritora, idealizadora da Consultoria de Diversidade, Equidade e Inclusão AWÁ Cultura Gente e Colunista do Correio.

16h10 - Painel Inteligência Artificial e o Impacto na Sociedade – Amanda Lins, Cientista de dados, graduanda em ciência de dados e inteligência artificial e líder do mapa educação; Daniel Tupinamba Goncalves, Executivo líder de cyber e soluções tecnológicas; Elisandro Lima, Co-Fundador e Diretor de Operações da Startup Hive Visão Computacional; Lucas Reis, Fundador da Zygon e Diretor de Assuntos Governamentais do IAB Brasil. Mediação: Isaac Edington, Presidente da SALTUR.

17h10 – Painel Cases – Thayara Paschoal, Gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM.

18h10 – Encerramento MC

*Programação sujeita a alteração.