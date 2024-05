SUSTENTABILIDADE

Fórum ESG vira aulão sobre meio ambiente e atrai alunos de Salvador

Terceira edição do evento é realizada no Porto de Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 23 de maio de 2024 às 15:41

Marcas tiveram ações sustentáveis durante o evento Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um aulão diferenciado para pessoas de todos os segmentos e idades. Assim foi o III Fórum ESG, que aconteceu nesta quarta (22) e quinta (23), no Porto de Salvador. Os debates sobre desenvolvimento sustentável atraíram, pelo terceiro ano consecutivo, jovens estudantes interessados no tema. Em mais uma edição de sucesso, o público fez coro ao que especialistas já alertam: as práticas ESG estão em todo lugar e devem ser usadas em todas as profissões. A sigla ESG (sustentabilidade, responsabilidade social e transparência, em tradução para o português) se refere às práticas sustentáveis adotadas por empreendimentos.

Aos 20 anos, a estudante de engenharia ambiental e sanitária, Lisa Coelho, já está atenta às possibilidades no mercado de trabalho. Sabe bem que a exploração de recursos sem o devido cuidado pega mal para as empresas e agride o meio ambiente. De olho na tendência, se inscreveu pela primeira vez no Fórum e acompanhou atentamente os painéis e palestras, junto com uma colega de faculdade.

“Soubemos do evento através das redes sociais e logo nos inscrevemos. Tenho muito interesse em participar de eventos na área de sustentabilidade, que agregam muito no nosso curso e na vivência empresarial”, disse Lisa Coelho. A conexão entre marcas que apoiam ações sustentáveis e o evento não passou despercebida pela estudante.

Nos intervalos entre as palestras, os participantes do Fórum puderam conferir ativações de marcas espalhadas pelo espaço do evento. A Sotero Ambiental entregou 500 mudas de plantas durante o evento e o Grupo LM distribuiu 300 bowls com colheres de fibra de arroz. A Jacobina Mineração distribuiu ecobags para o público e 600 copos ecológicos de café foram entregues pelo CORREIO. O Sebrae surpreendeu os participantes com lápis sementes que, depois de serem usados, podem ser plantados diretamente na terra.

Copo ecológico do CORREIO foi distribuído durante o evento Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Conhecer empresas que trabalham nessa área e incentivam outros empreendedores é muito importante. Implementar práticas ESG no local de trabalho incentiva os profissionais a entender a necessidade da conservação ambiental”, completa a estudante Lisa Coelho.

Franciane Santiago, 23, estudante de administração, comemorou a inscrição na terceira edição do Fórum. “No ano passado eu tentei vir, mas os ingressos esgotaram. Neste ano, um professor avisou que as inscrições abriram e eu consegui vir”, contou. A jovem se interessa pelas discussões sobre gestão sustentável de empresas.

“Os palestrantes trouxeram discussões sobre como as empresas veem a sustentabilidade e aplicam medidas desse tipo na prática. Estamos vendo que a sociedade está mudando, negativamente, o funcionamento do planeta e precisamos cuidar disso”, fala. Quem já saiu da sala de aula também aproveitou os ensinamentos do evento.

É o caso da bióloga Maria Rosina Borges. “Eu sempre me interessei por assuntos relacionados ao meio ambiente e, nesse momento que estamos passando, de problemas climáticos, temos que estar prevenidos e preservar as gerações futuras. Precisamos de menos poluição, mais cuidado com o tratamento dos resíduos e reaproveitamento de materiais”, ressalta.