ARTIGO

Governança Corporativa: Alicerce para o Futuro das Empresas Brasileiras

Conselhos ativos, auditorias independentes, gestão de riscos e cultura de integridade passam a ser condição básica para o negócio

O desenvolvimento sustentável de um país está diretamente relacionado à força e à maturidade do seu ecossistema empresarial. Nesse cenário, a governança corporativa emerge como um dos pilares centrais para garantir que as empresas brasileiras prosperem com responsabilidade, eficiência e longevidade. >