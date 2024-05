ESG

‘Impulsionar a Educação é parte da estratégia’

Márcio Nappo, da Bracell, fala sobre as ações de sustentabilidade da fabricante de celulose

Donaldson Gomes

Publicado em 25 de maio de 2024 às 07:00

Márcio Nappo, vice-presidente de sustentabilidade da Bracell Crédito: Marina Silva/CORREIO

A atuação em programas voltados para a edução são uma das marcas da Bracell, em 10 anos, a fabricante de celulose já investiu R$ 16 milhões, em projeto espalhados pelos estados da Bahia, São Paulo e MAto Grosso do Sul. Aqui no estado, conta Marcio Nappo, a iniciativa está presente em mais de 10 municípios do Recôncavo, Litoral Norte e Agreste. Segundo ele, a contribuição para melhorar índices educacionais das cidades participantes faz parte das metas estabelecidas pela empresa na Agenda 2030. Além da iniciativa educacional, a agenda prevê ações relacionadas ao clima, como a meta de reduzir em 75% as emissões de carbono por tonelada de produto. Além disso, a empresa pretende investir em paisagens sustentáveis e em biodiversidade, com ações como o apoio à conservação de 230 mil hectares de vegetação nativa em áreas públicas, realizando ações para proteger e conservar unidades de conservação públicas nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Na área de eficiência, circularidade e produção sustentável, estão previstas, entre outras ações, a redução em 47% o consumo de água por tonelada de produto, Diminuir em 90% o envio de resíduos sólidos para aterro por tonelada de produto e aumentar a recuperação química de cal e soda na produção de celulose para 97%.

Quem é?

Márcio Nappo é graduado em Filosofia pela Universidade de Sorocaba, Economia pela Universidade de São Paulo e, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, o executivo tem mais de 20 anos de experiência, tendo atuado em empresas nacionais e multinacionais como: JBS, UNICA - União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Archer Daniels Midland Company, ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais e ZF Group.

Quais são as prioridades da Bracell em relação ao ESG?

Na Bracell, aplicamos a agenda ESG na prática, a partir do uso sustentável dos recursos naturais e na criação de valor para as comunidades onde operamos, o país, o clima, os clientes e a empresa. Assim, estamos cuidando do negócio, do meio ambiente e das pessoas - incluindo todos os stakeholders. A companhia se destaca pela sustentabilidade de seus processos aliando tecnologia e inovação, operando muito acima do que as leis ambientais exigem. Um exemplo que podemos citar é o uso racional de água, tratamento terciário de efluentes e produção limpa e renovável de energia elétrica, livre de combustíveis fósseis, na unidade de SP.

Quando a empresa decidiu estruturar a sua atuação em relação a essa agenda de sustentabilidade e quais foram os principais resultados alcançados neste período?

Como mencionado, a Bracell possui uma sólida atuação e projetos inovadores para o setor, mas achamos importante ampliar a estratégia de sustentabilidade para aumentar os impactos positivos no meio ambiente e na sociedade. Em outubro do ano passado, lançamos nossa agenda estratégica de longo prazo de ESG, chamada Bracell 2030, que reúne metas e ações de sustentabilidade para a construção de um legado sustentável. Ao todo, foram assumidas 14 metas e compromissos para os próximos sete anos, divididos em quatro pilares: ações pelo clima, paisagens sustentáveis e biodiversidade, crescimento sustentável e empoderando vidas.

Tive a oportunidade de conhecer alguns projetos na área social desenvolvidos pela Bracell. Qual é a importância destas ações para as comunidades envolvidas e para a empresa?

A Bracell tem feito a diferença em programas voltados à educação, empreendedorismo e bem-estar nas comunidades da área de influência da empresa, com investimentos de R$ 16 milhões nos estados da Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na Bahia, um dos destaques é o projeto de Educação Continuada, que investe, há 10 anos, na formação de professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e equipes técnicas das secretarias de Educação. A iniciativa, presente atualmente em mais de 10 municípios do Recôncavo, Litoral Norte e Agreste Baiano, faz parte da estratégia da empresa em ajudar a impulsionar a qualidade da Educação, focando no ensino básico como forma de ajudar a consolidar a política pública de formação continuada vinculada às práticas profissionais dos educadores e à gestão da aprendizagem dos estudantes. Como resultado deste projeto, que contribui para o alcance de uma das metas da Agenda 2030 da Bracell, já contribuímos para a evolução de índices educacionais de várias cidades participantes, com destaque para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Além desse projeto, a Bracell também desenvolve outras frentes de apoio às comunidades baianas, como o Programa Fomento a Negócios de Impacto, que contribui, por exemplo, com o desenvolvimento do projeto Farmácia Verde, do qual participam mulheres quilombolas da comunidade do Cangula, em Alagoinhas. Há ainda outras iniciativas importantes de fomento à geração de renda, como o projeto Polinizadores, Mulheres Produtoras e o Nós do Campo.

Todas essas ações são importantes para a conquista da autonomia da população, contribuindo para a mudança da qualidade de vida dos participantes dos projetos e seus familiares.

Quais são os principais desafios encontrados pela empresa em relação à agenda ESG?

O cuidado e o respeito com o meio ambiente, o social e a governança sempre fizeram parte do DNA da empresa, desde o nascimento. Apesar disso, temos como desafio ampliar essas ações na busca de ter, cada vez mais, operações alinhadas com o compromisso fundamental da empresa, que é a sustentabilidade em todos os processos, do cultivo do eucalipto até a produção de celulose, passando pela boa relação com as comunidades e com preservação do meio ambiente. Por isso, lançamos, o ano passado, a Agenda 2030, com 14 metas e compromissos para os próximos 7 anos.

Como vocês trabalham a conscientização e a motivação da alta gestão e dos colaboradores em relação à agenda de sustentabilidade?

Como o conceito de sustentabilidade é trabalhado em todos os níveis, desenvolvemos capacitações multidisciplinares com as operações florestais, industriais e de logística, com aplicação dos conhecimentos na prática. Essas ações também incluem as áreas estratégicas. Desta forma, conseguimos fazer com que os times estejam alinhados com os compromissos e metas da empresa.

Conheça as metas e compromissos assumidos pela Bracell

Ações pelo Clima – Para criar uma operação positiva para o clima, na direção de uma economia de baixo carbono, a Bracell se compromete a:

· Reduzir em 75% as emissões de carbono por tonelada de produto;

· E remover 25 MtCO₂e da atmosfera entre 2020 e 2030.

Paisagens sustentáveis e biodiversidade – A construção de sistemas regenerativos que favoreçam a natureza, a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos:

· Dar apoio na conservação de 230 mil hectares de vegetação nativa em áreas públicas, realizando ações para proteger e conservar unidades de conservação públicas nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga;

· Proteger e melhorar as condições do habitat de espécies endêmicas e ameaçadas por meio do monitoramento da qualidade dos habitats naturais em áreas prioritárias de conservação;

· Dar suporte na reintrodução de animais na natureza ao dobrar o número de áreas sob gestão da Bracell certificadas pelos órgãos ambientais para soltura de animais silvestres em matas nativas;

· Apoiar ao menos 10 parcerias ou projetos de pesquisa por ano sobre conservação da biodiversidade.

Promovendo crescimento sustentável – Para expandir seu negócio alinhado à eficiência, circularidade e produção responsável, a Bracell irá:

· Reduzir em 47% o consumo de água por tonelada de produto;

· Diminuir em 90% o envio de resíduos sólidos para aterro por tonelada de produto;

· Aumentar a recuperação química de cal e soda na produção de celulose para 97%.

Empoderando vidas – Visando ampliar a diversidade, equidade e inclusão na Bracell, e com foco na ampliação da geração de impacto social positivo nas comunidades que atuamos por meio do Bracell Social, a companhia pretende:

· Aumentar em 20% a renda de famílias que participam de projetos de geração de renda da Bracell em áreas prioritárias de suas operações;

· Aumentar em 30% a proficiência em português e matemática nas escolas públicas apoiadas pela Bracell em áreas com baixas taxas de aprendizagem;

· Aumentar para 30% a proporção de mulheres em cargos de liderança na empresa;

· Alcançar 90% de avaliação positiva em relação às condições de respeito e equidade no ambiente de trabalho dos colaboradores que participam dos Grupos de Trabalho de Diversidade na Bracell;

· Promover o empreendedorismo feminino em comunidades, com pelo menos 60% dos projetos de “negócios de impacto” apoiados pela Bracell liderados por mulheres.