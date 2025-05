ESG

IV ESG Fórum Bahia: últimas vagas para o evento

Evento realizado pelo Correio será nos dias 3 e 4 de junho



Estúdio Correio

Gabriela Cruz

Publicado em 27 de maio de 2025 às 15:36

O Porto de Salvador, Contermas, recebe o evento pelo quarto ano Crédito: @portosalvadoreventos/divulgação

O IV ESG Fórum Bahia está chegando e as últimas vagas gratuitas seguem abertas. O evento, que acontece nos dias 3 e 4 de junho, no Porto Salvador, Contermas, é o principal espaço de debates sobre sustentabilidade, responsabilidade social e governança (ESG) no estado.



A edição deste ano discute temas atuais, como economia circular, inovação, descarbonização e os impactos da onda anti-ESG no mundo, além de trazer a arte como ferramenta de sensibilização, com uma exposição do artista Bel Borba.

O encontro reúne especialistas, empresários, autoridades e representantes da sociedade civil, alinhado aos debates globais sobre sustentabilidade, especialmente no contexto da COP30, que será realizada no Brasil.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Acompanhe as novidades: correio24horas.com.br/esg.

SERVIÇO:

IV ESG Fórum BAHIA

Data: 3 e 4 de junho de 2025

Horário do dia 03/06 (exclusivo para convidados): 17h às 22h30

Horário do dia 04/06: 8h às 19h

Local: porto Salvador na Contermas

Endereço: Av. da França, 393 - Comércio, Salvador - BA

Inscrições aqui.