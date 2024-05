Papai Noel negro: um case de sucesso no ESG

Na trama, o artista, um homem negro, está buscando um emprego como Papai Noel para ajudar a família, mas recebe muitos nãos por conta da cor da pele, até que consegue uma vaga e se torna o bom-velhinho da Coca-Cola. Na época, a história registrou 15 milhões de audiência, ficou no 1º lugar no Trending Topic e foi considerada o melhor engajamento de marca dos últimos cinco anos.

Em um momento do vídeo, Milton deu o próprio depoimento. "Esse Papai Noel, negro, pra mim não existia quando eu era menino. Esse Papai Noel está no coração das crianças mais pobres", afirmou, emocionado.

O público que assistiu ao vídeo no Porto Salvador, no bairro do Comércio, ficou emocionado, assim como a executiva Global de Diversidade e Inclusão, Helena Bertho, que participou da campanha e foi quem apresentou o vídeo ao auditório lotado do ESG.