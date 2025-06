FÓRUM ESG BAHIA

‘Sou ambientalista de berço’, diz Bel Borba sobre projeto de neutralização de carbono em seu ateliê

"O ideal é que cada um de nós faça o que puder para que aconteçam mais coisas de bom”

No painel sobre economia circular da 4ª edição do Fórum ESG Bahia, o artista Bel Borba falou sobre o processo de neutralização de geração de carbono em seu ateliê. Ele se disse um “ambientalista de berço” e contou que a questão ambiental sempre foi uma preocupação sua. >

A fundadora e CEO da startup, Saville Alves, lamentou que apenas 4% dos resíduos produzidos sejam encaminhados para reciclagem e afirmou que a startup trabalha para aumentar essa porcentagem. “O lixo pode ser um problema ou uma solução, só vai depender do que você faz com ele”, disse Saville.>

