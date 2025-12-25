DESTAQUES DO ESPORTE

2025 das despedidas: relembre atletas que encerraram a carreira esse ano

Entre futebol, atletismo e outras modalidades, 2025 foi um ano de grandes finais de trajetória

Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 05:34

Marcelo, Danilo Fernandes e Ariarne Titmus Crédito: Divulgação

2025 foi um ano de grandes despedidas no esporte mundial. Figuras que marcaram gerações como Marcelo, ídolo do Real Madrid e da seleção brasileira, Shelly‑Ann Fraser‑Pryce, uma das maiores velocistas da história, e o ginasta Arthur Zanetti, anunciaram o fim de suas carreiras.

Relembre os nomes que se despediram dos gramados, pistas e arenas neste ano.