2025 das despedidas: relembre atletas que encerraram a carreira esse ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 05:34
2025 foi um ano de grandes despedidas no esporte mundial. Figuras que marcaram gerações como Marcelo, ídolo do Real Madrid e da seleção brasileira, Shelly‑Ann Fraser‑Pryce, uma das maiores velocistas da história, e o ginasta Arthur Zanetti, anunciaram o fim de suas carreiras.
Relembre os nomes que se despediram dos gramados, pistas e arenas neste ano.
Relembre atletas que encerraram a carreira esse ano