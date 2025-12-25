Acesse sua conta
2025 das despedidas: relembre atletas que encerraram a carreira esse ano

Entre futebol, atletismo e outras modalidades, 2025 foi um ano de grandes finais de trajetória

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 05:34

Marcelo, Danilo Fernandes e Ariarne Titmus
Marcelo, Danilo Fernandes e Ariarne Titmus Crédito: Divulgação

2025 foi um ano de grandes despedidas no esporte mundial. Figuras que marcaram gerações como Marcelo, ídolo do Real Madrid e da seleção brasileira, Shelly‑Ann Fraser‑Pryce, uma das maiores velocistas da história, e o ginasta Arthur Zanetti, anunciaram o fim de suas carreiras.

Relembre os nomes que se despediram dos gramados, pistas e arenas neste ano.

Relembre atletas que encerraram a carreira esse ano

Danilo Fernandes - goleiro do Bahia encerrou a carreira profissional em dezembro, após longa trajetória no futebol e nacional por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Felipe Melo -  o volante anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional aos 41 anos, em janeiro por Lucas Merçon/Fluminense FC
Martin Guptill - ex‑astro do críquete da Nova Zelândia se aposentou em janeiro por Divulgação
Arthur Zanetti - ginasta olímpico brasileiro, campeão das argolas, anunciou aposentadoria da carreira profissional em janeiro, aos 32 anos por Olympics.com
Marcelo - lateral lendário e ídolo do Real Madrid e da Seleção Brasileira, anunciou aposentadoria em fevereiro, aos 36 anos por Divulgação
Caroline Garcia - tenista francesa se despediu das quadras em maio, encerrando trajetória no circuito por Reprodução
Virat Kohli - um dos maiores nomes do críquete, aposentou‑se do Test cricket em maio por Divulgação
Pepe Reina - veterano goleiro espanhol encerrou carreira em maio, após longa trajetória europeia por Reprodução
Mats Hummels - zagueiro alemão anunciou que encerrou sua carreira ao fim da temporada 2024/25 e fez despedida em amistoso em agosto por Reprodução
John Wall - ex‑All‑Star da NBA anunciou aposentadoria em agosto, aos 35 anos por Divulgação
Shelly‑Ann Fraser‑Pryce - velocista jamaicana encerrou carreira em outubro, deixando legado olímpico por Divulgação
Ariarne Titmus - nadadora australiana e quatro vezes medalhista olímpica, encerrou carreira competitiva em outubro por Divulgação
Aisam‑ul‑Haq - veterano tenista paquistanês encerrou carreira em novembro após mais de 20 anos por Reprodução
Rafinha Alcântara - meio‑campista brasileiro anunciou aposentadoria em dezembro, aos 32 anos, após lesão por Divulgação

Danilo Fernandes - goleiro do Bahia encerrou a carreira profissional em dezembro, após longa trajetória no futebol e nacional por Rafael Rodrigues/EC Bahia

