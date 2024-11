FALTA DE CONFIANÇA

“A responsabilidade maior é minha”, afirma Rogério Ceni após derrota para o Juventude

O Bahia, há cinco jogos sem vencer, perdeu para o Juventude de virada por 2 a 1

Marina Branco

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 22:51

Rogério Ceni Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Falta de confiança foi o ponto norteador da coletiva de Rogério Ceni após a partida contra o Juventude, em que o Bahia perdeu de 2 a 1 após abrir o jogo com gol no primeiro minuto. Ao longo de suas falas, o técnico tricolor afirmou que o problema do time é muito mais psicológico do que tático, e comentou sobre maneiras de ‘ressuscitar’ o Bahia do início da temporada.

“Eu acho que isso é muito relacionado à perda de confiança que nós tivemos devido a essa sucessão de resultados negativos no último mês de outubro, onde nós perdemos dois, empatamos um jogo… agora contra o São Paulo, vínhamos bem no jogo, perdemos o jogo. Hoje saímos, tínhamos tudo para reverter isso, principalmente com o gol no início da partida, mas não conseguimos controlar o jogo como a gente imaginava”, comentou Ceni sobre a sequência se cinco jogos sem vencer que o tricolor baiano vem enfrentando.

Em reta final de Brasileirão, o campeonato chegou a sua 33ª rodada, restando poucos jogos para que o Bahia se reestabeleça no topo da tabela. “Nós vamos ter que reverter isso, um trabalho psicológico, mental, fortalecimento disso. É difícil, quando você perde a confiança, às vezes demora um pouco de tempo. E não há mais muito tempo, são só mais cinco rodadas. Hoje era um jogo fundamental. Eu já havia dito, depois do jogo de São Paulo, que hoje se tornava um jogo fundamental, e nós tivemos tudo”, opinou.

Sobre a relação com os torcedores, que tem sido de muita insatisfação nas redes sociais e até mesmo fora delas, com protestos que penduraram um boneco de Ceni no viaduto próximo à Arena Fonte Nova, o técnico deu razão à insatisfação da torcida tricolor.

“Eu sei que o torcedor tá magoado, tá chateado, e com toda razão. Mas o que nós temos que tentar nessas últimas partidas é fazer com que o time chegue aonde ele esteve durante toda a temporada, que foi em busca dessa vaga para a pré-Libertadores”, afirmou.

O técnico se responsabilizou pela situação que o tricolor baiano enfrenta: “Não tem pra onde correr, a responsabilidade maior é minha. As escolhas são feitas por mim, e eu acho que desde aquele jogo com o Flamengo, se não me engano, nós não fizemos um bom jogo”.

Para Ceni, a meta do Bahia, agora, não é mais mirar no topo da tabela, mas sim alcançar a vaga na Libertadores: “De São Paulo para cima, não há possibilidade de a gente avançar nesse momento, nós temos que viver a realidade e jogar um campeonato que é o campeonato do Cruzeiro hoje, que toma a nossa posição por um ponto. É esse campeonato de últimas cinco rodadas, e nós temos que tentar liderar esse campeonato, para conseguir entregar o que a gente almeja”.

Veja outros trechos da coletiva de Rogério Ceni:

Sobre o jogo

“Acho que, realmente, a equipe do Juventude competiu mais do que a nossa. Fizemos o gol, todo mundo quer um gol cedo. As oportunidades logo em seguida vieram e nós não conseguimos ter calma para controlar o jogo no segundo tempo, perdemos totalmente o controle do jogo. As mudanças foram tentando devolver o controle de jogo para o time, mas infelizmente só depois que nós tomamos o segundo gol é que nós novamente colocamos a bola no chão e começamos a jogar e tentar fazer o gol. Mas isso só depois do minuto 80, quando já havíamos sofrido o 2 a 0.”

Primeiro gol do Juventude

“No primeiro gol, a linha está montada perfeita, a linha é de quatro, todos marcando. Foi mais um erro no tempo de bola na bola atravessada, porque a linha é bem formada, os quatro jogadores estão perfilados, tão alinhados.”

Segundo gol do Juventude

“No segundo gol, acho que houve muita liberdade para o jogador fazer o lançamento, e nós perdemos o tempo de bola. Mas é como começam as jogadas, são erros às vezes muito grosseiros da parte da gente no início das jogadas. O que fazia a gente vencer os outros jogos é que a gente minimizou esse tipo de erro grande.”

Treinamento

“Eu acho que esses dias são importantes. Ter mais dez dias, oito dias de treinamento, que nós vamos ter. Mas eu repito, eu acho que a situação que nós estamos vivendo está muito mais na falta de confiança que a gente perdeu. Porque eu sempre falo parecido, nós temos capacidade, e em determinado momento da competição, nós mostramos a capacidade de se posicionar entre os primeiros. Infelizmente, caímos de produção, temos que nos encontrar nessa reta final. Jogos difíceis, mas nós vamos ter que fazer pontuação dentro da nossa casa.”

Futuro do Bahia