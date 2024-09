CRIANÇADA

Abertas 500 vagas para aulas gratuitas de escolinhas de futebol em Salvador

Meninos e meninas de Salvador interessados em aulas gratuitas de futebol de campo terão a oportunidade de se inscrever em vagas disponibilizadas no Estádio de Pituaçu e no campo do Clube Ypiranga, na Vila Canária. Os núcleos irão atender um total de 500 jovens, em turmas programadas para o turno da manhã e da tarde com aulas de 50 minutos duas vezes por semana.

As inscrições são presenciais, com atendimento nos dois locais das 8h30 às 17h, e estarão abertas até preenchimento total das vagas – Estádio de Pituaçu (300 alunos) e Vila Canária (200).

A ação é do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). Os núcleos em Pituaçu e Vila Canária integram o Programa Esporte por Toda Parte que, gradativamente, vem sendo instalado com oferta de diferentes modalidades esportivas em outros bairros da capital e no interior do estado.