ALVO TRICOLOR

Bahia coloca vaga na Libertadores como principal objetivo da temporada; veja chances de classificação

Esquadrão tem mais 12 jogos na Série A para quebrar jejum de 35 anos

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 05:00

Rogério Ceni coloca a classificação do Bahia à Libertadores como o principal objetivo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores é o grande objetivo do Bahia na reta final da temporada. O triunfo sobre o Atlético-MG, por 3x0, na Fonte Nova, recolocou o time na zona de classificação para o torneio e, agora, a equipe faz as contas do que precisa para tornar o sonho uma realidade.

Com 42 pontos em 26 jogos, o Esquadrão voltou ao G6. Atualmente, é o 6º colocado, a um ponto de distância do Cruzeiro, que aparece uma posição abaixo. De acordo com os cálculos do departamento de matemática da Faculdade Federal de Minas Gerais (UFMG), a situação do momento deixa o tricolor com 50,9% de chances de disputar a competição continental no próximo ano.

Os dados da UFMG são atualizados a cada rodada e levam em consideração, além dos resultados, os adversários de cada equipe. Líder do Brasileirão, o Botafogo aparece com 99,76% de chance de classificação, seguido por Palmeiras (97,7%) e Fortaleza (97,5%).

Para alcançar a meta, o Bahia terá mais 12 partidas no Campeonato Brasileiro. O time considera a sequência como “12 finais”. A primeira delas será no próximo sábado, contra o Fortaleza, no Castelão.

“Meu foco, quando comecei nesse trabalho, é que o Bahia consiga o que conseguiu há 35 anos. Calendário cheio, internacional, se possível com a maior competição, a Libertadores. Maior sonho que tenho é ver esse estádio em um jogo de Libertadores numa quarta-feira”, disse o técnico Rogério Ceni.

Por sinal, dos 12 duelos que restam para o clube baiano até o fim da Série A, seis serão dentro de casa e outros seis na condição de visitante. Atuando na Fonte Nova, o Esquadrão tem mostrado força. O time perdeu apenas três dos 28 jogos que disputou no estádio. Foram 21 vitórias e quatro empates.

No Campeonato Brasileiro, o Bahia é o 5º melhor mandante, com 74,4% de aproveitamento. Se mantiver o rendimento nos próximos compromissos na Fonte Nova, a equipe conquistará pelo menos 13 dos 18 pontos em disputa, o que deixaria o clube com um bom caminho até a classificação. De acordo com o site Chance de Gol, atualmente com 65 pontos uma equipe teria 99% de probabilidade de ir à Liberta.

"Torcedor acredite, não desanime, nós vamos lutar até o fim para colocar o Bahia no lugar mais alto nos últimos 21 anos do Brasileiro", completou Ceni.

RIVAIS

Focado exclusivamente no Brasileirão, o Bahia pode ter o tempo como aliado. Dos rivais do tricolor na luta pela Libertadores, cinco estão divididos em outras competições. O Fortaleza, por exemplo, enfrentará o tricolor entre os dois jogos que tem contra o Corinthians pelas quartas de final da Sul-Americana e pode poupar atletas.

Ainda na Sula, o Cruzeiro pega o Libertad. Já São Paulo, Atlético-MG e Flamengo estão nas quartas de final da Libertadores e vão atuar no meio da semana. O Galo e o Fla também estão envolvidos na semifinal da Copa do Brasil.

“A grande maioria tem essa semana, só três, quatro times não estão com a semana livre. Às vezes, é difícil manter o foco do jogador para trabalhar a semana inteira, já é reta final do ano, mas temos que manter nosso objetivo”, analisou Ceni.