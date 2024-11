REVELAÇÕES

Academia de talentos argentina chega ao Rio Grande do Sul

Projeto da AFA com o Soledade Futebol Clube quer receber mil jovens jogadores só em 2026

Marina Branco

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 16:58

Academia de talentos da AFA no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação I AFA Internacional

A Associação de Futebol Argentino (AFA) está interessada em jovens talentos brasileiros, e foi a Porto Alegre com um projeto que promete receber mais de mil jovens jogadores com potencial. O projeto de lapidação de talentos é realizado em parceria com o Soledade Futebol Clube, e pretende se manter ativo pelo menos até 2026.

Desde março, o ex-diretor da base do Inter e atual diretor esportivo da AFA Internacional, Gustavo Grossi, trabalha nos caminhos para abertura da academia argentina no Rio Grande do Sul, escolhido principalmente pela proximidade cultural com a atual campeã do mundo.

O lançamento oficial do projeto será feito na sede do Soledade, zona norte de Porto Alegre, na próxima segunda-feira (18). As atividades na academia, por sua vez, começam no dia 17 de fevereiro do ano que vem, com um período suficiente para melhorar a estrutura para eventos, o departamento de fisioterapia e outros detalhes, que estarão prontos na chegada dos atletas.

Uma das construções planejadas é um estádio próprio da academia: “O clube espera entregar o estádio até o fim do primeiro semestre de 2025. O CT já conta com quatro campos de futebol 7, um deles coberto. Agregaremos um campo de 11 sintético”, afirma Grossi.

A ideia é que sejam 350 atletas agregados no primeiro semestre do ano que vem, e mais 450 até o final do ano. Só em 2026, devem ser mil jovens chegando à academia da AFA.

“A temporada de 2025 inicia com atletas de cinco a 15 anos. Em 2026 esperamos até a 17 e, a partir de 2027 estar com todas as categorias, do sub-5 ao sub-20”, conta Francisco Lodi, presidente do Soledade.

Os treinamentos terão apoio de profissionais brasileiros e argentinos, alguns deles tendo inclusive passado por clubes de primeira e segunda divisão no Brasil.

Este não é o primeiro projeto internacional da AFA, que já tem academias em Miami (EUA), Madri e Barcelona (Espanha), Tanger (Marrocos) e Medelín (Colômbia). Agora campeã da Copa do Mundo, a intenção é expandir ainda mais sua influência, e propagar sua metodologia para jovens jogadores do futebol mundial.